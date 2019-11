Une des sœurs siamoises opérées à Lyon va être opérée du cœur

"Il serait inapproprié de faire cette opération trop vite, elle a d'abord besoin de se reconstituer", a ajouté le professeur. "Au global, cela s'est bien passé", affirme-t-il à propos de l'opération de séparation, alors que les deux enfants ne sont plus sous assistance respiratoire et que leur sortie de réanimation est envisagée. "La plus grande d'entre les deux est en bonne forme. Pour l'autre c'est un peu plus difficile mais on a bon espoir", a-t-il ajouté.

Rejetées par leur père et d'autres membres de la famille, les deux petites siamoises avaient été repérées par la Chaîne de l'Espoir. Leur mère, "diabolisée", avait dû se réfugier à Yaoundé, la capitale du Cameroun. "Quand on voit ce type de grande opération, d'une durée cinq heures, sur deux fillettes siamoises, on a envie de saluer le travail de l'hôpital public français. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est sa grandeur, il faut le préserver, au moment où il est en danger", a ajouté Alain Deloche.