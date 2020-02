Sarah Abitbol accuse de viol son ex-entraîneur : "Mon corps me brûle quand j'en parle"

M.O n'est autre que Gilles Beyer, un ancien cadre de la Fédération française des sports de glace et ancien entraîneur de Sarah Abitbol. Par le biais d’un communiqué, il reconnaît avoir eu des "relations intimes inappropriées" et présente ses excuses à l'ancienne championne : "Ces relations étaient en tout état de cause inappropriées [...] je suis sincèrement désolé et je présente à Sarah Abitbol mes excuses."

Gilles Beyer officiait il y a peu de temps encore dans un club parisien. Ses agissements suspects avaient pourtant été signalés dès l’an 2000 notamment par Didier Lucine, entraîneur du club de patinage d’Annecy, qui a retrouvé la lettre qu’il avait envoyée aux instances du patinage français. "À l’époque il y avait des rumeurs. Une ancienne patineuse m’expliquait qu’il passait dans les chambres, que c’était pas bien et que tout le monde se plaignait", relate l'entraîneur.