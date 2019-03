Sarthe : la papeterie Arjowiggins en liquidation, 600 salariés sur le carreau

Ces derniers jours, les salariés d'Arjowiggins s'étaient particulièrement mobilisés, en appelant à l'Etat pour assurer la sauvegarde de leurs emplois. Jeudi, 150 employés de la papeterie de Bessé-sur-Braye avaient envahi la gare d'Angers et occupé les voies ferrées, durant le déplacement d'Emmanuel Macron dans cette ville dans le cadre du Grand débat national. Lundi, ils avaient fait de même à la gare de Vendôme, paralysant le trafic TGV vers le Sud-Ouest.





Les salariés s'étaient vu proposer de rencontrer, jeudi après-midi, le préfet de région, la présidente LR de région, ainsi qu'une conseillère d'Emmanuel Macron. L'Etat et les collectivités concernées se disaient prêts à financer à 50% le projet de reprise, mais les financements privés qui devaient assurer l'équilibre de l'offre, conformément à la réglementation européenne, n'ont pas été trouvés.





"L'Etat sera aux côtés des collectivités locales pour accompagner et reclasser les salariés", ont réagi les ministres Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher dans un communiqué. "Des outils exceptionnels seront mis en place", ont-il ajouté, évoquant un contrat de sécurisation professionnelle et "l'activation d'une cellule d'appui" aux salariés. Les ministres ont toutefois salué la reprise annoncée de deux autres sites, à Greenfield et au Bourray.