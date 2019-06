Sauveteurs de la SNSM : au péril de leur vie

Surnommés les anges-gardiens de l'océan, les sauveteurs de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) sont des passionnés. Ils risquent leur vie pour sauver celle des autres. Ces hommes et ces femmes sont prêts à intervenir à tout moment. De jour comme de nuit, en plein tempête ou par un temps calme, ils interviennent pour secourir de pêcheurs, des plaisanciers ou de simples baigneurs en difficulté 365 jours par an.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.