VIDÉO - "Il est parti en héros" : le témoignage poignant du fils et de la compagne d'un sauveteur décédé aux Sables-d'Olonne

Disparu en compagnie de deux de ses collègues,Dimitri Moulic et Alain Guibert, Yann Chagnolleau était en mer depuis l’âge de 13 ans, comme marin-pêcheur, puis s’était investi depuis une vingtaine d’années comme sauveteur bénévole. Pour Christelle Rimbaud, sa compagne, le sauveteur en mer est "parti en héros". "Ça reste notre héros et il est parti de sa passion, trop tôt, et dans des circonstances atroces. Mais il est parti, je pense, de la manière dont il aurait aimé partir, mais pas à ce moment-là", explique-t-elle, émue aux larmes.