Savoie : la féra se fait rare dans le lac Léman

En Savoie, la pêche à la féra est ouverte depuis quelques jours. Du côté de Thonon-les-Bains, la capture de ce poisson s'annonce difficile. Pour cause, les féras sont de plus en plus rares dans le lac Léman. Depuis 2013, la pêche a été divisée par deux. Les pêcheurs artisanaux accusent les professionnels d'être les responsables de ce phénomène, à force d'avoir trop pêché.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.