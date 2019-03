Savon ou shampoing trop chers : 3 millions de Français contraints de faire des économies sur l'hygiène

C'est un cercle vicieux. Un sondage Ifop commandé par l'association Dons solidaires et dévoilé ce mardi par France Inter met en évidence l'exclusion que subissent les plus pauvres à cause de leur apparence, elle-même liée à leur situation. Dans le détail, trois millions de Français n'ont pas les moyens d'avoir une hygiène correcte, révèle l'étude qui porte principalement sur 10 millions de personnes en difficulté financière. Parmi elles, plus d'un tiers ont notamment déjà renoncé à acheter du shampoing, du savon ou se sont vus contraintes de limiter leur consommation de papier toilette.





Autre apprentissage de l'étude ? Cette précarité hygiénique s'accentue à mesure que les produits de première nécessité sont chers. Lessive, protections hygiéniques et couches pour bébés sont autant d'exemples qui illustrent ce fléau qui touche en premier lieu les femmes et les jeunes enfants. Ainsi, tandis que plus d'1,5 million de Françaises ne peuvent pas changer régulièrement de protection hygiénique ou ont recours à des moyens de fortune, près de trois millions de personnes ne peuvent pas remplacer autant qu'elles le souhaiteraient les couches de leurs petits.