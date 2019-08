Sécheresse : agriculteurs et habitants constatent les dégâts

Malgré quelques pluies dans certaines régions, le retour du soleil et de la chaleur n'arrange en rien la sécheresse. Dans le Puy-de-Dôme, l'un des départements les plus touchés, le niveau du barrage de La Cèpe a baissé de 30 mètres en quelques semaines. Cependant, certains producteurs dépendent de ce barrage pour irriguer leurs cultures. Les habitants, eux aussi, sont soumis à d'importantes restrictions d'eau. Ils ne cachent pas leurs inquiétudes car les effets de la sécheresse semblent s'aggraver chaque année.



