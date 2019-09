Sécheresse : des poissons en souffrance dans les cours d'eau

JT 13H - A Châtillon-sur-Seine, en Côte-d'Or, les cours d'eau sont presque à sec à cause de la sécheresse estivale. En conséquence, les poissons sont en souffrance.

La sécheresse estivale est telle que la Seine a disparu à Châtillon-sur-Seine, en Côte-d'Or. Une situation critique qui inquiète beaucoup les pêcheurs. Dans les cours d'eau qui sont presque à sec, on constate que les poissons souffrent. Des "opérations sauvetage" ont donc été organisées afin de leur venir en aide. Ces derniers vont notamment être déplacés dans un autre endroit où l'eau est plus oxygénée, là où ils risquent moins de souffrir de la chaleur.



