Sécheresse : faucher les jachères pour nourrir les bêtes ?

Les agriculteurs sont très impactés par la sécheresse qui touche le pays. Face à cette situation, le gouvernement a demandé à ce qu'on leur verse une avance d'un milliard d'euros d'aides européennes. Il a également annoncé que ces derniers pourront faucher les jachères dans 33 départements pour nourrir leurs animaux. A Saint-Pont par exemple, dans l'Allier, le champ de Michel Pinfort est devenu inexploitable. Il n'y a quasiment plus d'herbe dans ses prairies. Pour pouvoir nourrir ses vaches, il va devoir moissonner une parcelle en jachère de Bastien Laprugne, un agriculteur céréalier.



22/07/2019