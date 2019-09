Sécheresse : la commune de Saint-Genès-Champespe s'adapte au manque d'eau

JT 13H - A cause de la sécheresse, la municipalité de Saint-Genès-Champespe a dû louer un camion-citerne et installer une pompe sur un lac pour fournir de l'eau potable aux habitants.

La restriction à l'usage de l'eau est maintenue dans 86 départements. C'est le cas à Saint-Genès-Champespe, dans le Puy-de-Dôme, où le déficit en eau atteint les 50%. Les habitants ont dû limiter leur consommation à cause de la sécheresse. La municipalité a alors loué un camion-citerne pour réapprovisionner le château d'eau. Le coût de cette opération est de 6 000 euros pour un mois. La commune a également installé une pompe sur un lac pour subvenir aux besoins en eau des agriculteurs.



