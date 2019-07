Sécheresse : la pluie rassure les agriculteurs

Attendue depuis plusieurs jours, la pluie accorde un répit aux pompiers et aux agriculteurs. Ces derniers s'inquiétaient en effet de l'évolution de la sécheresse. En Gironde, les températures ont chuté de près de 20 degrés en quelques jours après le retour de la pluie. C'est également l'occasion d'arroser les nouveaux chassés-croisés de l'été.



