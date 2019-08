Sécheresse : le constat alarmant vu du ciel

Cet été 2019 restera comme l'un des plus chauds et des plus secs de ces 50 dernières années. Dans certaines régions, il n'a pas plu une goutte depuis début juin. Les cours d'eau, les champs et les barrages ont totalement changé d'aspect. Sur des images satellites diffusées par le Centre national d'études spatiales (CNES), on découvre une France qui se dessèche à vue d’œil.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.