Sécheresse : les deux tiers du pays concernés

A Broût-Vernet, dans l'Allier, la sécheresse oblige les agriculteurs à économiser l'eau. Sébastien Vidal, par exemple, a dû multiplier les allées et venues dans son champ. Et comme les herbes se font rares dans ses prés, il donne de la paille à ses animaux pour compenser leurs nourritures. Une dépense imprévue de 200 euros par jour qui pourrait durer jusqu'à l'automne. Par ailleurs, les prochaines récoltes céréalières devraient diminuer de 30%, tout comme les récoltes de foins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.