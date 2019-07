Sécheresse : les solutions pour stocker l'eau

En Vendée, on compte 27 réserves d'eau, prélevées en hiver, à l'occasion des fortes pluies. Surplus de rivières et eaux de pluie permettent aux agriculteurs de la région d'irriguer leurs champs, même en période de sécheresse. Si les Vendéens ont compris l'importance de la collecte des surplus hivernaux, l'Hexagone est globalement en retard sur ses voisins européens.



