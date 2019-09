Sécu : la facture des gilets jaunes

L'INSTANT ECO - Le trou de la Sécurité sociale ne cesse de s'agrandir, notamment à cause des gilets jaunes. La rechute est sévère, car le déficit est de 5,4 milliards d'euros en 2019.

Le gouvernement parlait de "retour à l'équilibre" en 2018. Pourtant, les chiffres sont éloquents aujourd'hui, car au lieu d'un léger excédent, le trou de la Sécu est de 5,4 milliards d'euros en 2019 et atteindra les 5,1 milliards d'euros en 2020. Et la branche vieillesse, à elle seule, connaît 4,4 milliards d'euros de déficit. Une situation "largement due aux gilets jaunes", notamment à cause des mesures imprévues au mois de décembre 2018. La situation va-t-elle s'arranger ? Quelles sont les mesures prévues par le gouvernement ?



