Après les caméras, Saint-Étienne va placer des micros pour surveiller un quartier "difficile" de la ville

Néanmoins, l'installation de ces "oreilles intelligentes" posent logiquement la question du respect de la vie privée des habitants. Les micros enregistreront-ils en continu ? "Il ne sera pas possible pour une personne d'écouter en temps réels les sons captés par le micro", a rassuré Sébastien Valla, directeur des systèmes d’information et du numérique de la ville. "Le système ne permet pas (non plus) d'enregistrer les conversations, ni même de les entendre. Il captera uniquement les alertes."