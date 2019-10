Sécurité : des objets pour être vu la nuit

ÇA VOUS TENTE ? - A l'occasion du passage à l'heure d'hiver, Coralie Dioum a présenté quelques objets utiles pour garantir notre sécurité la nuit.

Les nuits vont arriver de plus en plus tôt. Et pour plus de sécurité, il faut être visible dans l'obscurité. Pour cela, divers objets sont à recommander pour les cyclistes, les piétons et pour les runners. Le Reflective Spray, par exemple, rend les objets visibles pendant un an dans des conditions de faible luminosité. Il suffit de vaporiser le blouson, le casque, les chussutes et le vélo afin que la matière brille. A découvrir également : un sac à dos, un gilet réversible, un manteau, et des lacets réfléchissants.



