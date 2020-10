Sécurité : non, "l'arrêt à la demande" dans les bus de nuit n'est pas encore généralisé

"Chacun pourra désormais demander au conducteur de bus à descendre entre deux arrêts", s'est-elle félicitée. Idem pour plusieurs figures féministes, dont le collectif Collages Féministes, qui a voulu prévenir les internautes, affirmant: "On peut désormais dans les bus, et cela sur tout le territoire national, demander à descendre entre deux arrêts la nuit si cela peut nous rapprocher de notre domicile." Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptise Djebbari, a lui aussi partagé son enthousiasme en ces termes. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai.

Un décret a effectivement été publié ce mercredi 21 octobre au Journal officiel. Entrant en vigueur le lendemain, il vient, entre autres, supprimer "les obstacles réglementaires à la mise en œuvre du dispositif de la descente à la demande". Comprendre qu'il n'existe plus aucune restriction à l'application de ce système dans tout l'Hexagone. Dans les faits, celui-ci consiste à "offrir la possibilité à toute personne voyageant seule et exprimant son besoin auprès du conducteur de descendre entre deux arrêts de bus afin d'être rapprochée de sa destination". Cela doit évidemment se faire dans le "respect de l'itinéraire de la ligne". Et il appartient également au conducteur de procéder à cet arrêt uniquement "s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée". Le texte précise clairement que cette décision s'inscrit "dans une perspective de lutte contre le sentiment d'insécurité dans l'espace public en particulier de la part des femmes". De fait, selon une enquête de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publiée en janvier 2018, plus d'une femme sur deux (51%) a peur dans les transports en commun, notamment la nuit. Ce qui les conduit parfois à renoncer à ce mode de déplacement.