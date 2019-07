206 vies sauvées grâce aux 80 km/h : comment obtient-on ce bilan ?

Pour démontrer l'efficacité de la diminution de la vitesse à 80 km/h, le ministère de l'Intérieur établit sa comparaison uniquement sur la mortalité routière hors-agglomération. Mais est-ce que ce choix est pertinent ? La réponse semble être oui. D'une part, ce sont ces routes qui sont essentiellement concernées par la baisse de la vitesse maximale autorisée. D'autre part, il s'agit du réseau qui provoque le plus d'accidents mortels.





En avril 2018 à la demande du gouvernement, le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), publie une étude très précise sur l'accidentalité des routes bidirectionnelles hors-agglomération. L'objectif est d'étudier l'opportunité de l'abandon des 90 km/h sur ce réseau.





Les chiffres du Cerema sont sans appel : 20% des routes nationales et départementales à double sens sans séparateur central, hors-agglomération et avec un trafic important concentrent plus de la moitié (55%) des accidents mortels. Le nombre de victimes est donc proportionnellement plus important sur ce type de voies. Les routes bidirectionnelles concernées par la mesure enregistrent plus de 90 % de la mortalité hors-agglomération et hors autoroute. Autre chiffre éloquent : 55% des personnes tuées sur la route le sont sur des routes bidirectionnelles hors-agglomération et 86% de ces décès surviennent ur le réseau départemental.





Ainsi selon toutes ces informations, comparer la mortalité sur le réseau hors-agglomération pour en déduire l'effet du passage aux 80 km/h se révèle un moyen plutôt pertinent. D'autant que sur ce type de route, la vitesse excessive et le non-respect des priorités sont les premières causes des accidents mortels.