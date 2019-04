Sécurité routière : 700 000 automobilistes circulent sans permis

D'après des informations relayées par RTL, 700 000 automobilistes rouleraient sans permis, soit deux fois plus qu'il y a dix ans. Les deux tiers d'entre eux n'en auraient même jamais passé faute de moyens. Pourtant, circuler sans permis présente de nombreux risques, tant sur le plan budgétaire que sur le plan sécuritaire. Feux, radars, et répressions en tout genre sont autant de raisons qui poussent les conducteurs, souvent pressés, à perdre des points.



