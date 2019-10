Sécurité routière : baisse de 2,8% du nombre de morts sur les routes en septembre

BAISSE - Le nombre de morts sur les routes au mois de septembre a baissé de 2,8% en France métropolitaine, a annoncé ce vendredi la Sécurité routière. Le nombre de morts est de 313, contre 322 en septembre 2018.

"Selon l'ONISR, cette baisse concerne principalement les automobilistes sur tous les réseaux routiers. Les mortalités des autres usagers (piétons, cyclistes, cyclomotoristes et motocyclistes) affichent une légère hausse. La mortalité des jeunes de 18-24 ans augmente (10 tués de plus en septembre 2019 par rapport à 2018)" nuance le communiqué de la Sécurité routière.

Toujours selon les estimations provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, la mortalité routière serait en revanche en hausse sur le troisième trimestre 2019, par rapport à celui de 2018 : "La mortalité routière du troisième trimestre 2019 est en hausse par rapport à celle de l’année 2018 : 931 personnes seraient décédées contre 896 en 2018 soit 35 personnes tuées de plus (+4 %). Cette hausse concerne principalement les automobilistes (28 tués de plus), les piétons (9 tués de plus) et les jeunes de 18-24 ans (26 tués de plus)."