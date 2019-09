Forte hausse du nombre morts sur les routes en août : comment l'expliquer ?

Remontée, la responsable de l'association estime que les autorités pèchent particulièrement dans le contrôle de la vitesse. "Les radars anciens et radars tourelles (radars fixes, ndlr) sont systématiquement détruits. Et la Sécurité routière continue à remplacer ces radars, alors qu’il faut absolument changer de politique et passer aux voitures banalisées", avance-t-elle, soulignant que ces dernières et les radars mobiles sont "la seule façon de contrôler efficacement la vitesse".





Elle prend pour cela exemple sur les Britanniques qui, depuis 2011, remplacent progressivement leurs radars fixes par des radars nouvelle-génération, tels que les voitures-radars et de radars-lasers utilisés par les forces de l’ordre.