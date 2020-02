Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en hausse en janvier

En janvier 2020, 260 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine, selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Dans son communiqué de presse, l'ONISR indique ces estimations représentent une hausse de 9,7% par rapport à janvier 2019, où 237 personnes étaient décédées sur les routes. D'après ces données publiées ce mercredi, cette hausse de la mortalité sur les routes concerne "essentiellement les jeunes de 18-24 ans".

"La mortalité des cyclomotoristes, cyclistes et automobilistes augmente, alors que la mortalité à deux-roues motorisé est stable et celle des piétons baisse", indique le communiqué, tout en précisant que le nombre d'accidents corporels était de 4.422 contre 3.812 en janvier 2019, soit 610 accidents corporels de plus (+16,0%). "5.628 personnes ont été blessées contre 4.754 en janvier 2019, soit 874 personnes de plus (+18,4%)", précise l'ONISR.