Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en hausse en janvier

"L’augmentation de la mortalité routière enregistrée en janvier concerne surtout les seniors de 65 ans et plus alors que la mortalité des jeunes adultes baisse", affirme le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, ajoutant que cette hausse de la mortalité est relevée en agglomération et sur autoroutes, "avec une stabilité par rapport à la moyenne des mois de janvier 2013-2017".





"Pour le réseau hors agglomération hors autoroutes, la mortalité est légèrement inférieure à celle de janvier 2018 et très inférieure à la moyenne des mois de janvier de 2013 à 2017", poursuit le texte.





Malgré cette augmentation, les autorités relèvent "l'effet" positif de l’abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau secondaire, estimant que la nouvelle limitation "compense encore, en partie, la forte dégradation des dispositifs de contrôle automatisé". Une référence au nombreux radars vandalisés ou mis hors service depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Toujours selon le ministère de l'Intérieur, début janvier, 60% du parc radars avait été détérioré ou détruit.