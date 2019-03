Sécurité routière : le rebond de mortalité sur les routes est-il lié à la destruction des radars fixes ?

Pour autant, peut-on dire qu'il n'existe aucun lien entre ces mauvais chiffres et la destruction des radars ? Non, un lien semble exister.





Nous avons pris l'exemple emblématique de l'Ain qui a subi de nombreuses destructions de radars. Actuellement, seuls 3 radars automatiques fonctionnent sur les 27 existants. D'après, les relevés de vitesse moyenne effectués par le service d'Hervé Boyer, responsable du service des routes au conseil départemental, "entre le 1er juillet 2018 et le 1er décembre 2018, la vitesse moyenne a baissé de -4 km/h. Cela correspond à l'entrée en vigueur du 80 km/h. En revanche, depuis le 1er décembre jusqu'au 1er mars 2019, nous relevons une hausse de +1,5 km/h de la vitesse moyenne" ce qui semble laisser penser que la destruction des radars a provoqué un relâchement des automobilistes sur l'ensemble du réseau et pas seulement devant les radars détruits. Toutefois, Hervé Boyer reste prudent. "Pour l'instant, un lien avec la destruction des radars dans l'Ain et ce retour à la vitesse ne pourra être établi de manière sûre seulement dans plusieurs mois."