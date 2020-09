Sécurité routière : le top 3 des radars qui ont le plus flashé en 2019

Comme chaque année, la Sécurité routière a dévoilé la liste des dix radars ayant relevé le plus d’infractions en 2019. En tête ce classement, le radar situé sur l’A8 entre Nice et Cannes dans les Alpes-Maritimes, qui a flashé 205.510 fois ! Vient ensuite celui installé sur l’A35 entre Colmar et Strasbourg, avec 161.725 véhicules pris en photo. Sur la troisième marche du podium, avec 161.233 flashs au compteur, le radar installé sur l’A25 entre Dunkerque et Lille affiche aussi largement un score au-dessus de la moyenne nationale (qui est d'environ 3.000 flashs).

Découvrez ci-dessous dans son intégralité le palmarès des 10 radars automatiques les plus performants de l'Hexagone, sur un total de 4 094. A titre de comparaison, à l'opposé de cette liste, les radars qui flashent rarement ont flashé moins de 100 fois en 2019.