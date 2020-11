Sécurité routière : les maires bientôt autorisés à installer des radars fixes ?

À Pousseaux (Nièvre), petit village de 200 âmes, la route nationale 151 est devenue la bête noire du maire. Sur cet axe qui traverse la Nièvre et l’Yonne, la vitesse est limitée à 70 kilomètres par heure. En théorie, seulement. Car les automobilistes ont le pied lourd. Ce qui a le don d’agacer l’édile. Il aimerait pouvoir installer un radar automatique pour freiner les incivilités. Mais depuis quatre ans, le dossier est au point mort. "Je n’ai jamais eu de réponse, ni négative ni positive, de la part de l’État. On a répertorié une dizaine d’accidents matériel sur cette route. Je veux surtout éviter qu’un jour il y ait un mort", explique le maire de Pousseaux, Jacques Vigier.

L'implantation des radars fixes de contrôle de la vitesse est aujourd'hui décidée par les préfets à partir de différents critères d'accidentologie et d'infrastructures routières, en lien avec les directions départementales des territoires (DDT). L'adoption de la mesure proposée par Gérald Darmanin pourrait permettre aux maires de répondre aux attentes de leurs administrés, notamment sur la question des nuisances sonores ou de la pollution. Elle pourrait également entraîner une multiplication du nombre de radars sur les bords des routes.

Du côté des automobilistes, on s'interroge sur le fondement d'une telle mesure. "Il faut que les radars soient installés à des endroits dangereux et pas uniquement pour faire du chiffre", s'inquiète l'un d'eux. A en croire Denis Thoriot, maire (LaREM) de Nevers (Nièvre), chaque installation sera murement réfléchie. "Mon ambition n’est pas de mettre des radars fixes partout afin de piéger les gens. Il s’agira d'abord de réfléchir s’il y a besoin ou non d’en installer, en y associant la population. Et si oui, définir où est-ce qu’on les implante à travers des réunions publiques", assure l'édile.