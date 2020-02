Sécurité routière : "Peut-être que l'on a adopté trop de mesures"

Il raconte ne pas comprendre pourquoi les Français sont si opposés aux mesures qui touchent l'automobile. "Conduire une voiture ne donne pourtant aucune compétence en accidentologie. Heureusement qu'il y a les femmes" (sic). Peu après, il développe son propos. Pour lui, les femmes causent moins d'accidents que leurs homologues masculins "car elles ont une bien plus grande aversion aux risques que les hommes". Peut-être aussi parce que dans les couples hétérosexuels, elles conduisent moins et sur des distances plus courtes, à cause des clichés sexistes qui perdurent.