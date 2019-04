Sécurité routière : près de 700.000 Français roulent sans permis, un phénomène en forte hausse

Conduire sans permis, un phénomène dangereux et en plein essor. Le nombre de conducteurs qui roulent sans le précieux sésame a augmenté de 30% en cinq ans et plus que doublé depuis 2009. Selon les derniers chiffres de la Sécurité routière, cités par RTL ce lundi 8 avril et confirmés à LCI, près de 700.000 Français conduisent sans permis, alors qu'il étaient 300.000 il y a dix ans.





Comme indiqué par l'organisme public, les deux-tiers n'ont jamais passé le permis de conduire en raison notamment de son prix élevé (1500 euros en moyenne) qui varie selon les régions. L'autre tiers s'est vu retirer son permis par les forces de l'ordre ou ont perdu petit à petit leur nombre de points en multipliant les petites infractions. "En 2017, environ 120 personnes ont perdu leur permis un point par un point", a expliqué à RTL Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière.