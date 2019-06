Sécurité sociale : le déficit replonge

Le gouvernement se félicitait de l'équilibre des comptes de la Sécurité sociale pour l'année 2019 mais finalement, ce ne sera pas le cas. En effet, selon la Commission des comptes de la Sécu, le déficit va se creuser d'au moins 1,7 milliards d'euros cette année et pourrait même aller jusqu'à 4,4 milliards d'euros. Ce serait en partie à cause du ralentissent économique avec une croissance qui a été revue à la baisse. Quelles sont les autres causes de cette situation ?



