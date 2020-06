Ségur de la Santé : alors que les soignants redescendent dans la rue, où en sont les négociations ?

"On n'est pas contents du tout", affirme Patrick Pelloux, mardi 30 juin sur LCI, avant de rejoindre le cortège parisien des soignants qui défileront, une fois de plus à Paris et en province. Plus d'un mois après le lancement du "Ségur de la Santé", les personnels soignants mobilisés durant la crise sanitaire redescendent dans la rue. C'est le 26 mai dernier que le gouvernement a annoncé le lancement de ce "Ségur de la Santé" qui doit aboutir vendredi, sur la réforme hospitalière autour de quatre grands chantiers. Il s'agit là du sixième plan du gouvernement pour ce secteur depuis l'élection d'Emmanuel Macron, dont le programme présidentiel n'en prévoyait pas autant, mais qui a dû s'adapter à plusieurs crises successives.

C'est dans ce contexte que ce Ségur se voulait ambitieux : "Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent, définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des soins, simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes, fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers", indique le Ministère de la Santé. Les travaux sont organisés entre quatre "groupes Ségur". Celui sur les "carrières et rémunérations" est piloté par Nicole Notat. Un deuxième, consacré à l'investissement, a été confié à Arnaud Vanneste, directeur général adjoint des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), et un troisième a la charge de la réflexion autour de "simplification" sous la conduite de Bertrand Fenoll, inspecteur des affaires sociales (Igas) et ex-chef de service de chirurgie pédiatrique du CHU de Brest. Enfin, un dernier groupe doit aborder l'organisation territoriale du système de santé.

Outre la négociation autour d'une revalorisation des salaires (les personnels demandent 300 euros d'augmentation), et des discussions sur le temps de travail, l'autre grand chantier, celui de la gouvernance et de l'organisation des soins, est lui aussi très attendu par les personnels soignants. D'après Olivier Véran, "notre système de santé n'est pas encore assez centré sur le patient, sur son parcours. Il n'est pas assez performant non plus dans son pilotage". Il est donc question de mettre fin à la tarification à l'activité (T2A), un système qui fixe les ressources des hôpitaux en fonction des actes effectués, est souvent accusé de pousser à la "course au volume". Il est aussi pointé du doigt par le temps que passent les médecins sur l'administratif, au détriment des soins.

Enfin, dernier chantier et non des moindres, la question de la dette des hôpitaux et l'investissement. Aujourd'hui, cette dette approche 30 milliards d'euros. Dans le cadre du "plan hôpital" décidé à l'automne dernier, le gouvernement avait annoncé une reprise de dettes "massive" de 10 milliards d'euros sur trois ans. Quatre mois plus tard, Olivier Véran a évoqué un "effort de 13 milliards d'euros".