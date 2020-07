Ségur de la Santé : ce que contient l'accord qui hérisse certains syndicats et collectifs de soignants

Dans le document auquel LCI a eu accès, on dénombre une vingtaine de mesures, étalées sur trois axes de travail. Il s'agit d'abord, tel qu'il est décrit dans le document, de réévaluer "des carrières et des rémunérations pour rendre au service public hospitalier son attractivité". Le second axe vise à "sécuriser les organisations et les environnements de travail". Enfin, le troisième axe concerne "la mise en oeuvre du protocole".

La première mesure consiste donc à rehausser les salaires pour "l'ensemble des personnes des établissements hospitaliers et des Ehpads" (hors médecins) à hauteur de 183 euros net mensuels. On le sait depuis cette semaine, une première revalorisation des salaires aura lieu en septembre, à hauteur de 90 euros, avant une seconde de 93 euros en mars 2021. Une révision des grilles de salaires est également au programme. Elle concerne certains métiers comme les infirmiers et aides-soignants, mais aussi les manipulateurs radio, les kinés ... Elle devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Ensuite, une quatrième mesure prévoit de "rendre plus simples et plus transparents les régimes indemnitaires".

De nouvelles majorations de salaire sont envisagées pour les heures supplémentaires, ainsi que le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Enfin, sur le plan des carrières, trois mesures sont mises en place dont "le lancement d'une mission sur la formation et la promotion professionnelle". Elle devra mettre en place "un plan d’actions national sur la formation, élaboré en concertation avec les organisations syndicales représentatives", qui sera présenté au plus tard au 1er janvier 2022. A noter que ces revalorisations salariales annoncées n'ont guère été bien accueillies, ces dernières heures, par les différentes organisations de professionnels.