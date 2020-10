Malgré la crise sanitaire, les personnels de santé ne décolèrent pas

"On est épuisés". Ce son de cloche est quasi-unanime. Les personnels de santé sont à bout de forces. La crise liée au Covid-19 a bien laissé des traces physiques et psychologiques mais ils ne décolèrent pas. Selon eux, le Ségur de la Santé n'a rien arrangé à la situation déjà tendue dans les hôpitaux alors ils ont décidé de se faire entendre à nouveau.

La rumeur d'une démission de chef de service des urgences du Kremlin-Bicêtre bruissait depuis quelques jours et a été effective à la mi-septembre. Après dix années à la tête du service des urgences du CHU du Val-de-Marne, le Dr Maurice Raphaël a décidé de raccrocher. Dans les colonnes de Libération , il a annoncé lundi 21 septembre dernier qu’il avait démissionné, "refusant de mourir à la tâche et dans l’indifférence de l’administration". Dans sa lettre, il dénonce notamment un manque de personnels dont un "planning de décembre, sans médecin".

"Les patients restent des fois plusieurs jours aux urgences, avant d'être hospitalisés (...) En ce moment, on est obligé de faire les transfusions dans les couloirs, tout en prenant en charge le flux de patients qui continuent à arriver", explique une source à LCI. "Nous ne sommes plus en mesure d’assurer la sécurité des prises en soins des patients accueillis au sein du service des urgences", nous dit-on. Ils réclament ainsi l'embauche de cinq personnes.

Ces grèves interviennent dans un contexte sanitaire et logistique très compliqué pour les hôpitaux. En début de semaine, une étude du Ministère de la santé indiquait qu'un peu plus de 3.400 lits d'hospitalisation complète avaient été fermés en 2019 dans les établissements français. Et les grèves et manifestations de l'an dernier n'ont pas inversé la tendance, la capacité d'accueil a été réduite de 0,9% en 2019. Les 3.005 établissements publics et privés disposent très exactement de 392.262 lits d'hospitalisation complète, soit 3.408 de moins en un an, précise la direction statistique des ministères sociaux (Drees).

L'Insee enfonce un peu plus le clou ce jeudi en indiquant que le salaire net moyen dans la Fonction publique hospitalière a diminué de 1% en euros constants en 2018 comparé à 2017 après quatre ans consécutifs de hausse. En 2018, un agent de la fonction publique hospitalière (FPH) percevait en moyenne 2.308 euros net par mois en équivalent temps plein (EQTP). Cette moyenne prend en compte tous les salariés des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, qu'ils soient fonctionnaires, contractuels ou personnels médicaux, précise l'Insee.