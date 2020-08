"J’ai une côte cassée mais ça aurait pu être bien pire", le maire de Chalifert témoigne après son agression

Une agression de plus chez les maires. Dans la soirée de lundi, Laurent Simon, maire de la commune de Chalifert en Seine-et-Marne, a été violemment agressé par un administré. Alors qu’il rentrait en voiture chez lui, vers 19h30, un autre véhicule "m’a dépassé et puis a mis sa voiture en travers pour me stopper", explique-t-il sur LCI.

Le maire de Chalifert considère qu’il y a un "sentiment d’impunité en France en ce moment (...) On agresse les enseignants, les pompiers, les fonctionnaires de police maintenant, on agresse les maires", proteste-t-il. Alors que début août, un maire délégué se faisait agresser dans le Cotentin et son agresseur était libéré avec un simple rappel à la loi, Laurent Simon espère que la "réponse pénale sera à la hauteur de cette agression" et de la violence à son encontre. Il demande plus de fermeté de la part de la justice, "sinon, c’est la porte ouverte à ce genre d’action". "Si le fait de menacer un maire physiquement, suffit à obtenir satisfaction dans une commune, on aura plus qu’à déposer les écharpes", affirme l'élu.