Seine-et-Marne : l'histoire de la fabrication du stylo à bille

Le stylo à bille de Bic s'est déjà vendu jusqu'à 150 milliards d'exemplaires dans le monde. La première fabrique mondiale se trouve dans l'usine Bic de Montévrain, en Seine et Marne. Il s'agit d'un outil plutôt simple en apparence, mais quinze heures de travail sont nécessaires pour le produire. Toute l'innovation réside dans la bille, une technique inchangée depuis 80 ans. Pour concevoir les stylos, le fabricant doit effectuer près de 70 contrôles. Une fois les billes des mines fabriquées, elles seront mises à l'épreuve avec le test de l'écriture.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.