Seine-Maritime : un vaste projet éolien va démarrer au large de Dieppe et du Tréport

Les pêcheurs sont inquiets face au projet éolien qui va démarrer en Seine-Maritime. Très en colère, ils sont prêts à multiplier les opérations "coup de poing". Ces derniers avaient déjà manifesté en pleine mer il y a quelques mois. Pour eux, la lutte continue. L'objectif étant de dénoncer un projet de parc éolien au large de Dieppe et du Tréport.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.