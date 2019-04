Seins, clitoris.. quand l’anatomie féminine relève encore du tabou

Pour répondre à leurs interrogations sur la sexualité ou la santé, les adolescents et adolescentes se tournent d'abord vers internet et souvent vers la pornographie selon une étude de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire datant de 2018. Mais des comptes spécialisés se multiplient sur les réseaux sociaux pour contrer le phénomène et offrir une alternative pédagogique. De vraies campagnes d'éducation sexuelle sont menée pour en finir avec les tabous autour de l'anatomie féminine et la sexualité.





Le mouvement le plus célèbre en France est celui de Sarah Constantin et Elvire Duvelle-Charles. Les deux jeunes femmes se sont rencontrées au sein des Femen et ont créé la série documentaire " Clitrévolution ". Un projet de longue date mais qui a pu réellement être mis en place après la vague #Metoo. Leur compte Instagram est suivi par plus de 60 000 personnes, elles abordent sans complexe des sujets variés autour de la sexualité : le consentement, la masturbation, l’orgasme, ou encore le vaginisme. Souvent, les abonnés sont eux mêmes invités à poser leurs questions et les instagrameuses répondent et publient des témoignages en story.





Cette dynamique prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux et libèrent la parole sur des thèmes que parents et enseignants n’osent pas forcément aborder. Des influenceurs décident de s'emparer du sujet, c’est le cas de la Youtubeuse et comédienne Sophie Richie. Avec humour et pédagogie, elle parle du clitoris et de l’orgasme dans sa dernière vidéo, la jeune femme annoncera plus tard sur Twitter que le contenu a été démonétisé. Un phénomène qui est récurrent sur la première plateforme de vidéo en ligne pour les vidéos abordant l’éducation sexuelle, la contraception, la sexualité, l'IVG ou les menstruations ... Le chemin pour éradiquer les tabous est encore long !