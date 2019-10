Seintinelles, une plateforme qui ambitionne d'évoluer la recherche du cancer du sein

JT 13H - En ce mois d'octobre rose, focus sur Seintinelles, une plateforme qui veut accélérer les recherches sur le cancer du sein.

Chaque année, près de 60 000 Françaises apprennent qu'elles ont un cancer du sein. Environ 12 000 d'entre elles vont en mourir. Fort de ce constat, la plateforme Seintinelles met en relation les chercheurs et les citoyens dans le but d'accélérer la recherche sur le cancer du sein. Près de 30 000 femmes se sont portées volontaires sur le site. Les fondateurs de cette plateforme, eux, visent plus de 100 000 seintinelles volontaires afin de répondre à tous les besoins de la recherche.



