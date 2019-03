Séisme en Charente-Maritime : un phénomène exceptionnel ?

La Charente-Maritime fait partie des régions que les chercheurs qualifient d'asismique. En d'autres termes, sa situation géographique n'est à priori pas propice aux tremblements de terre aussi minimes soit-il. Et pourtant, le sol a tremblé ce mercredi 20 mars 2019 dans la région. Le séisme était d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre était situé à Montendre, à 70 km au Nord de Bordeaux.



