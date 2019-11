Séisme : la centrale nucléaire de Cruas à l'arrêt le temps de faire les vérifications nécessaires

L'épicentre du séisme survenu ce lundi 11 novembre dans le sud-est de la France était situé à une dizaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Cruas (Ardèche) et à une trentaine de kilomètres de celle du Tricastin (Drôme). Des mesures ont donc été prises pour vérifier que ces sites n'aient pas été endommagés et que leur exploitation ne présente aucun risque.

Si aucun dommage n'a été constaté sur ces deux centrales, la décision a tout de même été prise de mettre à l'arrêt les réacteurs de celle de Cruas. "A la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, les premiers contrôles n’ont pas mis en évidence de dégât apparent. Des vibrations ont cependant été enregistrées, ce qui nécessite de procéder à des contrôles complémentaires et préventifs. Afin de les réaliser et dans l’esprit du principe de précaution, EDF a décidé de suspendre momentanément la production des réacteurs n°2, 3 et 4 de la centrale de Cruas-Meysse" a indiqué l'entreprise dans un communiqué publié ce lundi.