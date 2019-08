Selfies et fusils : comment les influenceuses tentent de moderniser la chasse sur Instagram

Il y a trois ans, elle poste sur Facebook une photo d’elle à côté de son premier "prélèvement" (comprenez abattage) de sanglier. Repartagée en masse sur les réseaux, la jeune femme est repérée par un fabricant d’armes. On lui propose de la sponsoriser en contrepartie de l’utilisation de son image, et tout décolle. Johanna délaisse progressivement ses études de droit pour se consacrer à la production de contenus liés à la chasse à plein temps.





Agent, équipe de com' et de production audiovisuelle, photographe… Johanna s’entoure désormais d’une dizaine de personnes pour gérer son image et alimenter ses comptes à hauteur de ce qu’attend sa communauté. Sur les photos et vidéos publiés chaque jour, elle se met en scène en train de manier différentes armes, de chasser ou de raconter son quotidien. "Concrètement, je suis comme n’importe qu’elle autre influenceuse. Sauf qu’au lieu de vendre des rouges à lèvres et du shampoing, je vends des armes et des munitions", explique-t-elle en riant. "Et c’est quand même plus stylé !" complète-t-elle.