Séparé de sa sœur depuis 10 ans, il la retrouve grâce à une vidéo diffusée sur Instagram

Dans sa vidéo postée en début de semaine et très largement partagée sur les réseaux sociaux, Loïc, qui habite désormais à Montgaillard (Hautes-Pyrénées), racontait être né en 2001 à Roubaix. "Je suis resté jusqu’à l’âge de 3 ans avec ma mère, qui n’était pas du tout responsable, qui avait des problèmes de santé, avec la justice. On était neuf frères et sœurs, on vivait tous dans une voiture sur un parking. Au bout de trois ans j’ai été enlevé de ma mère (...). Du coup, j’ai été placé dans une famille d’accueil, où je suis resté cinq ans. A 8 ans, j’ai été adopté et le juge a décidé de me séparer de mes frères et sœurs et depuis ce jour-là je n’ai plus aucune nouvelle d’eux" explique le jeune homme, ému.





"Ma petite sœur, celle qui me manque le plus, ça fait 10 ans que je n’ai pas de contact avec. C’est vraiment la seule qui me manque énormément. Du coup je fais ce message pour essayer de la retrouver. Je sais qu’elle a été adoptée en Bretagne" continuait-il.





Ce samedi 17 août, Loïc a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il remercie toutes les personnes qui ont partagé son appel et lui ont permis d’atteindre son but, un an après un premier essai infructueux.