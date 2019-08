Séparé de sa sœur depuis dix ans, il la retrouve grâce à son appel sur les réseaux sociaux

Pendant dix ans, Loïc et sa sœur n'ont pas pu se parler. Grâce à une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux, mercredi 14 août 2019, il peut désormais l'appeler quand il veut. Jusqu'à l'âge de huit ans, il avait vécu avec sa petite sœur. Adopté à l'âge de dix ans, il n'a plus eu aucune nouvelle d'elle. Pour la retrouver, il a multiplié les recherches depuis plusieurs mois.



