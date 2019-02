SEPT À HUIT - Bocuse d'Or, le combat des chefs

Le Bocuse d'Or est l'un des plus prestigieux concours de gastronomie au monde. Nous avons suivi deux des 24 candidats à la victoire. Il s'agit de notre compatriote Matthieu Otto et le chef américain triplement étoilé au Guide Michelin, Matthew Kirkley. Ils ont tous les deux travaillé pendant deux ans la perfection du geste, la présentation et les saveurs d'un plat imposé par les jurys de cet événement.