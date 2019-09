SEPT À HUIT - GPA, une aventure aux frontières de la légalité

DOCUMENT – Ce couple français a décidé de faire appel à une mère porteuse en Floride pour concevoir leurs enfants. Découvrez dans ce reportage sur la GPA, une aventure humaine loin des débats de société.

Émilie et son mari n'avaient jamais envisagé d'avoir recours à la GPA, jusqu'à ce qu'elle subisse un accident de voiture et une ablation de l'utérus. Découragés par des délais d'adoption trop longs, ils se tournent vers la gestation pour autrui, illégale dans l'Hexagone, mais autorisée dans plusieurs pays. Ils ont choisi les États-Unis pour effectuer ce protocole. Et avec l'aide d'une agence spécialisée, ils ont choisi une mère porteuse.



