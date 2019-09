SEPT À HUIT - La Coupole, la renaissance d'une brasserie mythique

DOCUMENT – La Coupole est une des brasseries les plus célèbres de Paris. Après avoir frôlé la faillite, l'établissement renaît de ses cendres. De nouvelles saveurs et un magnifique voyage dans le Paris des années 30.

Une qualité de produit digne d'un restaurant gastronomique, alliée à la simplicité généreuse de la cuisine de brasserie, c'est la recette du succès de cette institution parisienne. L'établissement, au plus bas en 2018, a été relancé par un nouveau directeur. Pierre Daridan revisite l'âge d'or de la brasserie et supervise une organisation millimétrée, en salle comme en cuisine.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.