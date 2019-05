SEPT À HUIT LIFE - Agriculteurs, des cagnottes pour éviter la faillite

Internet et les cagnottes qu'on peut y créer sont-ils une réponse au malaise agricole en France ? Pour Guillaume et Aurore dans la Vienne, ou pour Mathieu en Haute-Garonne, ces dons ont été un bol d'air salutaire. Ces collectes de fonds en ligne permettent aux agriculteurs de rembourser au moins une partie de leur dette. Elles sont aussi un véritable soutien moral pour ces personnes en difficulté.



