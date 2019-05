SEPT À HUIT LIFE - Ces Français passionnés de bricolage

Le bricolage est plébiscité par de plus en plus de Français. Chaque année, des hommes et des femmes de tous âges s'y mettent. L'une de nos équipes a suivi certains de ces passionnés. Christine, 57 ans, suit des cours de bricolage. Léa, cette jeune styliste fabrique elle-même les portants pour ses vêtements. La famille Pernin quant à elle, effectue les travaux de restauration de leur vieux château.



