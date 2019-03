SEPT À HUIT LIFE - De l'arrestation à la reconduite aux frontières, immersion dans un centre de rétention

Pour la première fois, la Police aux frontières a laissé filmer ce qu’elle ne montre jamais : l’expulsion des clandestins, de leur arrestation à leur départ vers leur reconduite à la frontière. En exclusivité, 7 à 8 a pu filmer au cœur de l’un des vingt-deux centres de rétention de l’hexagone. Romain Bolzinger et Jean-Pierre Guillerez dévoilent une machine administrative sans états d’âme, avec son lot de drames et de rebondissements. Un document exceptionnel.



